Лопатина (Павлова) Евдокия Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Павлова) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Кирилл Поликарпов

Рождение ребёнка
30.11.1898

Дочь: Лопатина Варвара Кирилова

Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов

Рождение ребёнка
14.11.1899

Дочь: Лопатина Екатерина Кирилова

Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов

Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Лопатина Васса Кирилова

Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов

Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: Лопатина Анна Кирилова

Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Лопатин Сисой Кириллов

Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов

Смерть
Неизвестно

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