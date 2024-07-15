Лопатина (Павлова) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1898
Дочь: Лопатина Варвара Кирилова
Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов
Рождение ребёнка
14.11.1899
Дочь: Лопатина Екатерина Кирилова
Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Лопатина Васса Кирилова
Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: Лопатина Анна Кирилова
Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов
Рождение ребёнка
29.06.1906
Отец ребёнка: Лопатин Кирилл Поликарпов
Смерть
Неизвестно