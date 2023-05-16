Полежаев Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолежаев Геннадий Сергеевич

Полежаев Геннадий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1987

Отец: Полежаев Сергей Владимирович

Мать: не указана