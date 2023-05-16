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Полежаев Геннадий Сергеевич
Полежаев Геннадий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Полежаев Сергей Владимирович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1987
Отец:
Полежаев Сергей Владимирович
Мать: не указана
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