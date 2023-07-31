Фома Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1789

Отец: Игнат Ильич

Мать: Наталья Семёновна

Смерть
Неизвестно