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Фома Игнатьевич
Фома Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Игнат Ильич
1759 г.р.
Мать
Наталья Семёновна
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1789
Отец:
Игнат Ильич
Мать:
Наталья Семёновна
Смерть
Неизвестно
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