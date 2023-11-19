Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1957

Отец: Шантруков Павел Федорович

Мать: Шантрукова (Смирнова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1982

Дочь: Корвин-Кучинская Мария Витальевна

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Корвин-Кучинский Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.07.1986

Дочь: Егорова (Корвин-Кучинская) Елена Витальевна

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.07.1992

Дочь: Корвин-Кучинская Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1994

Сын: Корвин-Кучинский Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.08.1997

Дочь: Корвин-Кучинская Анна Витальевна

Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич

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