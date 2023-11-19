Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1957
Рождение ребёнка
04.05.1982
Дочь: Корвин-Кучинская Мария Витальевна
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Корвин-Кучинский Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1986
Дочь: Егорова (Корвин-Кучинская) Елена Витальевна
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1992
Дочь: Корвин-Кучинская Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1994
Сын: Корвин-Кучинский Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1997
Дочь: Корвин-Кучинская Анна Витальевна
Отец ребёнка: Корвин-Кучинский Виталий Сергеевич