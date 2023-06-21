Юферева (Трефилова) Зоя Кузьмововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Трефилов Кузьма Александрович
Мать: Трефилова ?
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Школа с Щенники, школа механизаторов в г. Яранск, Кировской области
Место жительства
Неизвестно
Заря, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Current address:1 | ул. Советская, 8-33