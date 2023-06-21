Юферева (Трефилова) Зоя Кузьмововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Трефилова) Зоя Кузьмововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Трефилов Кузьма Александрович

Мать: Трефилова ?

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Павел Фролович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Павел Фролович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Павел Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Павел Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Павел Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Павел Фролович

Образование
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Школа с Щенники, школа механизаторов в г. Яранск, Кировской области
Место жительства
Неизвестно
Заря, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Current address:1 | ул. Советская, 8-33
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