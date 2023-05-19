Зотов Вадим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти15.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Зотов Матвей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Смерть
15.09.1942
Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: умер от ран | Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Крутой Ручей, в районе, отм. 57, 1, северо-западнее, 1 км
Похороны
Неизвестно
Кировский р-н, м.о. с.п. Путиловское, с. Путилово, ж/д платформа Поляна, севернее, 5 км, линия Мга - Волховстрой, гражданское кладбище, церковь, южнее, 300 м