Зотов Вадим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Вадим Матвеевич

Зотов Вадим Матвеевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

15.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Зотов Матвей Васильевич

Мать: Зотова Варвара Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Смерть
15.09.1942
Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: умер от ран | Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Крутой Ручей, в районе, отм. 57, 1, северо-западнее, 1 км
Похороны
Неизвестно
Кировский р-н, м.о. с.п. Путиловское, с. Путилово, ж/д платформа Поляна, севернее, 5 км, линия Мга - Волховстрой, гражданское кладбище, церковь, южнее, 300 м