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Егоров Николай Серапионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1967

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1971 г.р.

Дети

1991 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1967

Отец: Егоров Серапион Николаевич

Мать: Егорова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
01.11.1991

Сын: Егоров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Алевтина

Смерть
11.04.1998