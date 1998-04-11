Егоров Николай Серапионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1967
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1967
Рождение ребёнка
01.11.1991
Сын: Егоров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Алевтина
Смерть
11.04.1998