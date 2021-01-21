(Рыбакова) Нина Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбакова) Нина Василевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1935

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935

Отец: Рыбаков Василий

Мать: Рыбакова (Алексеева) Анастасия

Рождение ребёнка
20.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович

Рождение ребёнка
30.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович

Рождение ребёнка
15.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуллин Тимирьян Зайнуллинович

Смерть
21.01.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
22.01.2021

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