(Рыбакова) Нина Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1935
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935
Отец: Рыбаков Василий
Рождение ребёнка
20.06.1958
Рождение ребёнка
30.05.1960
Рождение ребёнка
15.11.1963
Смерть
21.01.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
22.01.2021