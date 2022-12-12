Лобатовкина (Масквитина) Татьяна Астафьевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1959
Бракосочетание
25.01.1980
Рождение ребёнка
26.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобатовкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобатовкин Сергей Алексеевич