Лобатовкина (Масквитина) Татьяна Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобатовкина (Масквитина) Татьяна Астафьевна

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Место рождения

Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

31.07.1959

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1959

Отец: Масквитин Астафий Леонтьевич

Мать: Масквитина Зоя Герасимовная

Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1980

Муж: Лобатовкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобатовкин Сергей Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобатовкин Сергей Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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