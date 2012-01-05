Ковалева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2012

Отец: не указан

Мать: Ковалева Ольга Леонидовна

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