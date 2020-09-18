Лютова (Тараканова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютова (Тараканова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1943

Дата смерти

18.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.2020