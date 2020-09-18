Лютова (Тараканова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1943
Дата смерти18.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2020