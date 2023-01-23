Скулкина (Наумова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения04.05.1934
Дата смерти23.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934
Отец: Наумов Александр
Мать: Халтурина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Скулкин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вавилова Нина
Отец ребёнка: Скулкин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Скулкин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скулкин Александр
Отец ребёнка: Скулкин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Отец ребёнка: Скулкин Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скулкин Вениамин
Смерть
23.01.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно