Скулкина (Наумова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулкина (Наумова) Зинаида

Место рождения

Пондашсола, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.05.1934

Дата смерти

23.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934

Отец: Наумов Александр

Мать: Халтурина Анна

Пондашсола, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Скулкин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вавилова Нина

Отец ребёнка: Скулкин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Скулкин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скулкин Александр

Отец ребёнка: Скулкин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: Скулкин Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скулкин Вениамин

Смерть
23.01.2023
Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл