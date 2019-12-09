Светилева - Головина Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светилева - Головина Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

27.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1947

Дочь: Кобзева - Светилева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Светилев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
03.06.1950

Сын: Светилев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Светилев Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светилев Владимир Федорович

Смерть
27.05.1986
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