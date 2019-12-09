Светилева - Головина Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти27.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1947
Дочь: Кобзева - Светилева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Светилев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
03.06.1950
Сын: Светилев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Светилев Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1986