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Денисова Прасковья Коренева

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Место рождения

Село Коренево , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Коренево , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Денисов Никита Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гладкая Акилина Денисова

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Тарантаева Устинья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Казолнина Наталья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Денисов Степан Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Денисов (на Службе С 1785) Иван Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Герасимович

Смерть
1787
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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