Денисова Прасковья Коренева
Место рожденияСело Коренево , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1726
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Коренево , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гладкая Акилина Денисова
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Тарантаева Устинья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Казолнина Наталья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Денисов (на Службе С 1785) Иван Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787