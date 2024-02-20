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(Остапенко) Мария Михайловна

Место рождения

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/

Дата рождения

1904

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Остапенко Михаил Филиппович

Мать: Остапенко Марфа Карповна

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Смерть
1910
Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
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