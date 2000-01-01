Марковская Таисья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Марковский Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
02.09.1900
Сын: Марковский Александр Павлович
Отец ребёнка: Марковский Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно