Марковская Таисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковская Таисья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Марковский Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
02.09.1900

Сын: Марковский Александр Павлович

Отец ребёнка: Марковский Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковский Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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