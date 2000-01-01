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Морозов Матвей Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Морозов Фрол

Мать: Морозова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Морозов Кузьма Матвеевич

Мать ребёнка: Морозова Марфа

Рождение ребёнка
22.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Марфа

Смерть
Неизвестно
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