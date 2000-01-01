Морозов Матвей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Морозов Фрол
Мать: Морозова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Морозова Марфа
Рождение ребёнка
22.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Марфа
Смерть
Неизвестно