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Роза
Роза
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Рамзия Махмутовна
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Рамзия Махмутовна
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