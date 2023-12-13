Бояков Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1072
Дочь: Лиликина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна
Рождение
17.05.1940
Отец: Бояков Александр Степанович
Мать: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1974
Дочь: Боякова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна
г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Смерть
Неизвестно