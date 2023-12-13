Бояков Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояков Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1072

Дочь: Лиликина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна

Рождение
17.05.1940

Отец: Бояков Александр Степанович

Мать: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1974

Дочь: Боякова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна

г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Смерть
Неизвестно
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