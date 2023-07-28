Узбек (Заяц) Феодора Степановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Заяц Степан Николаевич
Мать: Заяц Анастасия Саввична
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1895
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1897
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1899
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1901
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Узбек Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1905
Сын: Узбек Харлампий Афанасьевич
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1907
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1912
Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно