Узбек (Заяц) Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Заяц) Феодора Степановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Заяц Степан Николаевич

Мать: Заяц Анастасия Саввична

Рождение ребёнка
1891

Сын: Узбек Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1895

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1897

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Узбек Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Узбек Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Узбек Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Узбек Харлампий Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1907

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Узбек Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Узбек Афанасий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Афанасий Петрович

Смерть
Неизвестно