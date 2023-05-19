Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
2012
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Орлова) Екатерина Максимова
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать:
Екатерина Максимова
Смерть
2012
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь