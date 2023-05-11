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Мороз Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Карака Федор Петрович

Мать: Карака Арына Даниловна