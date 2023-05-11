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Мороз Татьяна Федоровна
Мороз Татьяна Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1923
Пол
Женский
Отец
Карака Федор Петрович
1901 г.р.
Мать
Карака (Грицюк) Арына Даниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Отец:
Карака Федор Петрович
Мать:
Карака Арына Даниловна
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