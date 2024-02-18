Корепанова Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Корепанов Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Корепанов Аркадий Митрофанович
Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корепанов Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Корепанов Леонид Митрофанович
Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич
Смерть
Неизвестно