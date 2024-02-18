Корепанова Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорепанова Анастасия Семёновна

Корепанова Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Митрофан Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корепанов Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Корепанов Аркадий Митрофанович

Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Корепанов Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Корепанов Леонид Митрофанович

Отец ребёнка: Корепанов Митрофан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.