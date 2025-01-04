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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 14.10.1901
Дочь: Чуканова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: не указан