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Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 14.10.1901

Дочь: Чуканова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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