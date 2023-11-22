Гибадуллин Рахматнур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гибадуллин Байтулла
Мать: Гибадуллина Хабира
Рождение ребёнка
22.04.1951
Сын: Гибадуллин Алик
Мать ребёнка: Гибадуллина Зайтуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия
Мать ребёнка: Гибадуллин Салима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибадуллин Салима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибадуллина Зайтуна
Смерть
Неизвестно