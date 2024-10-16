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Белов Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937

Отец: Белов Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1964

Дочь: Боровик (Белова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Лазаренко Тамара Владимировна

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.1970

Дочь: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна

Мать ребёнка: Лазаренко Тамара Владимировна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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