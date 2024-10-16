Белов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937
Отец: Белов Сергей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1964
Дочь: Боровик (Белова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Лазаренко Тамара Владимировна
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.1970
Дочь: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна
Мать ребёнка: Лазаренко Тамара Владимировна
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно