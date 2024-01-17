Костров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
?.04.2000

Сын: Костров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
?.03.2001

Сын: Костров Константин Александрович

Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Кострова Алина Александровна

Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
30.10.2003

Дочь: Кострова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
05.12.2007

Дочь: Кострова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

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