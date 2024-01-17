Костров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.2000
Сын: Костров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
?.03.2001
Сын: Костров Константин Александрович
Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Кострова Алина Александровна
Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
30.10.2003
Дочь: Кострова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
05.12.2007
Дочь: Кострова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна