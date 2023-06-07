Евдокия Полуэктова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Тетерин Харитон Феоктистов
Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Тетерин Михайла Феоктистов
Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев
Смерть
Неизвестно
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)