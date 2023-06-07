Евдокия Полуэктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Полуэктова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Тетерин Харитон Феоктистов

Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Тетерин Исай Феоктистов

Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Тетерин Михайла Феоктистов

Отец ребёнка: Тетерин Феоктист Яковлев

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)