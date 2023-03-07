Москаленко Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1926
Дата смерти05.04.?
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.60
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москаленко Зоя Дмитриевна
Путивль, Сумська область
Рождение
02.06.1926
Отец: Москаленко Сергей
Мать: Москаленко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.?