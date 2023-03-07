Москаленко Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскаленко Николай Сергеевич

Москаленко Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1926

Дата смерти

05.04.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.60

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москаленко Зоя Дмитриевна

Путивль, Сумська область
Рождение
02.06.1926

Отец: Москаленко Сергей

Мать: Москаленко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москаленко Зоя Дмитриевна

Смерть
05.04.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close