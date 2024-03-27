Бахтигареева Нуризан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Сахапова Гульчира
Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА
Рождение ребёнка
22.06.1933
Дочь: Таишева Махмуда
Д. Нижние Суксы, Тукаевский район, Рт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хакимуллина Наиля
Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, Тукаевского Р На
Смерть
Неизвестно