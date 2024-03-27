Бахтигареева Нуризан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтигареева Нуризан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Сахапова Гульчира

Отец ребёнка: не указан

Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА
Рождение ребёнка
22.06.1933

Дочь: Таишева Махмуда

Отец ребёнка: не указан

Д. Нижние Суксы, Тукаевский район, Рт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хакимуллина Наиля

Отец ребёнка: не указан

Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, Тукаевского Р На
Смерть
Неизвестно
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