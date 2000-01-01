(Киселёва) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёва) Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Киселёв Фёдор Фёдорович

Мать: Киселёва Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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