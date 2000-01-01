Гудкова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудкова Ольга Ивановна

Гудкова Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Архангельск

Дата рождения

31.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск
Бракосочетание
25.08.1972

Муж: Гудков Геннадий Федорович

25.08.1972
Рождение ребёнка
20.07.1974

Дочь: Мельгуй Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Гудков Геннадий Федорович

Брянск
Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Сущая Алена Геннадьевна

Отец ребёнка: Гудков Геннадий Федорович

Махачкала
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close