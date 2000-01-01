Гудкова Ольга Ивановна
Место рожденияАрхангельск
Дата рождения31.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельск
Бракосочетание
25.08.1972
25.08.1972
Рождение ребёнка
20.07.1974
Дочь: Мельгуй Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Гудков Геннадий Федорович
Брянск
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Сущая Алена Геннадьевна
Отец ребёнка: Гудков Геннадий Федорович
Махачкала