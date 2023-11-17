Сасакина Евдокия Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакина Евдокия Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Аким Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Сасакина Мария Васильева

Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
11.07.1884

Сын: Сасакин Владимир Васильев

Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
18.04.1886

Дочь: Сасакина Агапия Васильева

Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакина Иван

Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сасакин Василий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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