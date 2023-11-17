Сасакина Евдокия Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Аким Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Сасакина Мария Васильева
Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
11.07.1884
Сын: Сасакин Владимир Васильев
Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
18.04.1886
Дочь: Сасакина Агапия Васильева
Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакина Иван
Отец ребёнка: Сасакин Василий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно