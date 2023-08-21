Репин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Бергер Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
18.08.?

Сын: Репин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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