Репин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.?
Дочь: Бергер Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
18.08.?
Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Марк Сергеевич
Мать ребёнка: Репина Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно