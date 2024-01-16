(Колосова) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колосова) Параскева Тимофеевна

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Колосов Тимофей Кириллович

Мать: ?

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1752

Дочь: София Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Лукья (Лукерья) Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич

д. Пестерево, Веселая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Матвей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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