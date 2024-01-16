(Колосова) Параскева Тимофеевна
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Колосов Тимофей Кириллович
Мать: ?
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1752
Дочь: София Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Лукья (Лукерья) Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Малыгин Матвей Яковлевич
д. Пестерево, Веселая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно