Габидуллина Гульшат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Гульшат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Альбина Дамировна

Отец ребёнка: Габидуллин Дамир Вагизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Айназ Дамирович

Отец ребёнка: Габидуллин Дамир Вагизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллина Алмаз Дамирович

Отец ребёнка: Габидуллин Дамир Вагизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Дамир Вагизович

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