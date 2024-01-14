(Береглезова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Береглезов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петропавловский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинчук Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пинчук Захар
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинчук Захар
Смерть
1978