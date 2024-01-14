(Береглезова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Береглезова) Клавдия

(Береглезова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Береглезов Матвей

Мать: Береглезова (Солопова) Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петропавловский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Захар

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Захар

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.