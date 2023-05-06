Стекольщикова Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стекольщикова Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

31.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1929

Дочь: Игнатьева Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1931

Сын: Стекольщиков Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.05.1936

Дочь: Подъяблонская Зоя Леонидовна

Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.1946

Сын: Стекольщиков Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1948

Дочь: Федотова Антонина Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
31.07.1988