Стекольщикова Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1910
Дата смерти31.07.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1929
Дочь: Игнатьева Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1931
Сын: Стекольщиков Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1936
Дочь: Подъяблонская Зоя Леонидовна
Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1946
Сын: Стекольщиков Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Стекольщиков Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.11.1948
Дочь: Федотова Антонина Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
31.07.1988