Кретов Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти29.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кретов Степан Прокофьевич
Мать: Кретова Лукерья
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кретов Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
09.07.1940
Сын: Кретов Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кретова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякишева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна
Смерть
29.10.1958