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Кретов Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кретов Степан Прокофьевич

Мать: Кретова Лукерья

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кретов Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
09.07.1940

Сын: Кретов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякишева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Кретова Анна Филипповна

Смерть
29.10.1958