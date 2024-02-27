Елизавета Яковлева
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смерти30.11.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антонов
Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
11.11.1869 ст.
Сын: Платон Васильев
Отец ребёнка: Василий Антонов
Смерть
30.11.1869 ст.
От тифа