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Елизавета Яковлева

Место рождения

Пески, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

30.11.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антонов

Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1869 ст.

Сын: Платон Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.11.1869 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От тифа

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