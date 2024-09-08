Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Дуня Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
1921

Сын: Федосейкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1925

Сын: Федосейкин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Федосейкина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

Рождение ребёнка
1927

Сын: Федосейкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов

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