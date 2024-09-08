Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Федосейкина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Дочь: (Федосейкина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Дочь: (Федосейкина) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Дочь: (Федосейкина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Дочь: (Федосейкина) Дуня Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Сын: Федосейкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Сын: Федосейкин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Дочь: (Федосейкина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов
Сын: Федосейкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федосейкин Феодор Степанов