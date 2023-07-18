Ефимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти18.12.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Филипп Герасимович
Мать: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1802
Дочь: Домна Мокиевна
Отец ребёнка: Мокий Матвеевич
08.01 по ст.ст
Рождение ребёнка
06.11.1814
Сын: Дмитрий Мокиевич
Отец ребёнка: Мокий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1834
Причина смерти: от чахотки