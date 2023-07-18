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Ефимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

18.12.1834

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Филипп Герасимович

Мать: Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1802

Дочь: Домна Мокиевна

Отец ребёнка: Мокий Матвеевич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
08.01 по ст.ст
Рождение ребёнка
06.11.1814

Сын: Дмитрий Мокиевич

Отец ребёнка: Мокий Матвеевич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокий Матвеевич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
18.12.1834
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки