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Шаликов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1987

Дата смерти

27.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

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Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1987

Отец: Шаликов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаликова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Шаликова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаликова Юлия

Место жительства
Неизвестно
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.06.2019
Можайск
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