Шаликов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1987
Дата смерти27.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1987
Отец: Шаликов Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаликова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Шаликова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаликова Юлия
Место жительства
Неизвестно
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.06.2019
Можайск