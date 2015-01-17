Кудряшов Виталий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1979
Дата смерти17.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2015
Кострома, город Кострома, Костромская область