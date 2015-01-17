Кудряшов Виталий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Виталий Витальевич

Кудряшов Виталий Витальевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1979

Дата смерти

17.01.2015

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979

Отец: Кудряшов Виталий Александрович

Мать: Кудряшова Альбина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close