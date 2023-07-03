Лазарев Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1992

Жена: Лазарева Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
26.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Елена Юрьевна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва