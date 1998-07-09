Жеглова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1927
Дата смерти09.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1956
Дочь: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Жеглов Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
29.05.1960
Дочь: Шефцова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Жеглов Григорий Евсеевич
Смерть
09.07.1998