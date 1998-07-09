Жеглова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеглова Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1927

Дата смерти

09.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1956

Дочь: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Жеглов Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
29.05.1960

Дочь: Шефцова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Жеглов Григорий Евсеевич

Смерть
09.07.1998

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