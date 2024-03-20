Чеботарев Владимир Федорович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения04.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
04.09.1993
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
22.10.1994
Сын: Чеботарев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
12.07.2001
Сын: Чеботарев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.