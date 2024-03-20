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Чеботарев Владимир Федорович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

04.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
04.09.1993

Жена: Чеботарева Наталья Ивановна

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
22.10.1994

Сын: Чеботарев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
12.07.2001

Сын: Чеботарев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Чеботарева Наталья Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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