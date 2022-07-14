Нагаев Николай Ильич
мужской, родился 27.06.1954
ОтецНагаев Илья МихайловичОколо 1910 г.р.
МатьНагаева (Боровикова) Любовь ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна14.04.1954 г.р.
Дети
(Нагаева) Наталья Николаевна26.04.1977 г.р.
Нагаев Александр Николаевич30.07.1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1977
Дочь: (Нагаева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1980
Сын: Нагаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна