Нагаев Николай Ильич 27.06.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагаев Николай Ильич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 27.06.1954

Отец
Нагаев Илья МихайловичОколо 1910 г.р.
Мать
Нагаева (Боровикова) Любовь ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна14.04.1954 г.р.
Дети
(Нагаева) Наталья Николаевна26.04.1977 г.р.
Нагаев Александр Николаевич30.07.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1954

Отец: Нагаев Илья Михайлович

Мать: Нагаева (Боровикова) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
26.04.1977

Дочь: (Нагаева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1980

Сын: Нагаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна

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