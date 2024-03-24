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Франц Кристина Давидовна
Франц Кристина Давидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1988
Пол
Женский
Отец
Франц Давид Иванович
Мать
Франц Анна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Франц Давид Иванович
Мать:
Франц Анна Петровна
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