Матусов Егор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиОколо 1771
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Матусов Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Скачков Дементий Егорович
Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
29.07.1747 ст.
Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1771