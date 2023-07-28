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Матусов Егор Иванович

Место рождения

Захарово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Около 1771

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Матусов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Захарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Скачков Дементий Егорович

Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
29.07.1747 ст.

Сын: Скачков Калина Егорович

Мать ребёнка: Матуссова Анна Ермолаевна

Захарово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матуссова Анна Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Около 1771
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния